Juve: Pjanic, sappiamo come migliorare

TORINO, 20 OTT - "Voglio una Juventus più sicura: non siamo ancora la squadra che vogliamo essere. Ma sappiamo qual è la strada per migliorare". Così Miralem Pjanic, che ai microfoni di Sky Sport svela: "Dopo la partita con lo Sporting, Allegri ci ha parlato, sia singolarmente che alla squadra". Il bosniaco è diventato il fulcro del gioco bianconero e le doti di palleggio, oltre alla precisione nei calci di punizione, lo hanno reso un elemento imprescindibile per i successi bianconeri. "A fine allenamento faccio la sfida di punizioni con Dybala, ma vinco quasi sempre io - rivela - . Anche se Paulo le tira molto bene".