Juve: risentimento muscolare per Sturaro

TORINO, 20 OTT - Stop per Sturaro, ripresa per Marchisio. La Juventus prepara la trasferta di Udine registrando il ko di Stefano Sturaro: il centrocampista non si è allenato "per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra", si legge nella nota pubblicata sul sito della società. Non si è allenato neanche Mehdi Benatia, che contro lo Sporting ha riportato "un forte trauma alla caviglia sinistra". Claudio Marchisio, invece, ha "preso parte a tutta la seduta di allenamento", mentre Pjaca e De Sciglio hanno svolto parte dell'allenamento con il gruppo. Ancora lavoro personalizzato per Howedes.