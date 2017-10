Mondiali: Putin invita Blatter e Platini

MOSCA, 20 OTT - Gli ex presidenti di Fifa e Uefa, Sepp Blatter e Michel Platini, sono stati invitati da Vladimir Putin ad assistere alla Coppa del Mondo che si svolgerà in Russia l'anno prossimo. Il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che la Russia "sarebbe lieta" di vedere sugli spalti i due ex responsabili del calcio mondiale ed europeo, dal momento che le regole etiche della Fifa consentono agli ex dirigenti di assistere alle partite ma non di impegnarsi in attività ufficiali. Blatter avrebbe già accettato pubblicamente l'invito di Putin il quale, ha aggiunto Peskov, "vanta una lunga amicizia con Blatter e conosce bene anche Platini". Blatter, n.1 del calcio mondiale per 5 mandati, dal 1998 al 2016, è stato squalificato per sei anni a seguito della vicenda che ha visto coinvolto anche l'ex n.1 dell'Uefa, per il pagamento di due milioni di franchi che Blatter fece a Platini (a sua volta sospeso per 4 anni) nel 2011.