Samp: Giampaolo "cancellare successi"

GENOVA, 20 OTT - Marco Giampaolo avverte la sua Sampdoria in vista della gara al Ferraris in programma domani alle 18 contro il Crotone. "La rimonta sull'Atalanta ci ha dato entusiasmo, ma non ci deve dare presunzione, a noi e a tutto l'ambiente" spiega il tecnico in esclusiva a Samp TV. La squadra blucerchiata vuole continuare la marcia positiva cancellando il secondo tempo esaltante con i bergamaschi: "Conta il presente, quindi dovremo essere bravi a cancellare il quaderno che abbiamo scarabocchiato e riscrivere pagine nuove. Per crescere devi fare così ogni volta" continua Giampaolo. Che ha ancora un dubbio a centrocampo con il rientrante Barreto favorito su Linetty mentre in porta dovrebbe toccare sempre a Puggioni. Sulla trequarti spazio a Ramirez che avrà il compito di ispirare Zapata e Quagliarella. Massima attenzione al Crotone dunque: "È una squadra che fa le cose per bene - sottolinea il tecnico blucerchiato -. Ho detto ai calciatori che dovremo essere bravi a pareggiare la loro rabbia agonistica".