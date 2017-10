Spalletti, a Napoli senza scorciatoie

APPIANO GENTILE (COMO), 20 OTT - ''A Napoli non ci sono scorciatoie. Devi essere bravo e basta. Non possiamo tirarci indietro ci siamo dentro fino al collo'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Napoli al San Paolo, rispondendo ai tifosi sui social prima della conferenza stampa. ''Partite come questa - continua - possono creare un'ubriacatura. E' meglio tenere i piedi per terra. Abbiamo iniziato abbastanza bene. Quando arrivi all'Inter sai dove inizi ma sai anche che devi lavorare tutti i giorni''.