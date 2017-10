Ulivieri, Montella? Siamo tutti a tempo

FIRENZE, 20 OTT - "E' molto reale", perché "siamo tutti a tempo nella vita, figuriamoci nel mestiere di allenatore". Così il presidente dell'associazione allenatori, Renzo Ulivieri, commentale parole del ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, nei confronti del tecnico rossonero, Vincenzo Montella: Mirabelli ha detto che "ognuno di noi è a tempo". "Mirabelli - ha detto Ulivieri, a margine di un evento organizzato da Estra a Firenze - ha parlato in termini molto reali. Detto in quel momento lì magari poteva sembrare un discorso che riguardava Montella. Ogni allenatore sa che è a tempo, nel momento in cui i risultati non vengono la panchina scotta. Qualche coro l'abbiamo sentito tutti dietro di noi, come 'Te ne vai o no, te ne vai sì o no...'. Sono storie che gli allenatori sanno".