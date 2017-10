Spalletti, il Napoli spot per il calcio

APPIANO GENTILE (COMO), 20 OTT - "I nostri calciatori ne hanno già dati di esami. Se siamo a questo punto vuol dire che abbiamo studiato molto e che siamo pronti a questo confronto. Il Napoli è uno spot per il calcio, una squadra forte che non concede nulla. Se Sarri avesse continuato a lavorare in banca sarebbe diventato ministro dell'economia, visto come allena". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti si complimenta con Maurizio Sarri alla vigilia della sfida contro il Napoli al San Paolo. Il tecnico nerazzurro risponde ironicamente a chi definisce l'Inter una squadra che ha goduto fin qui di molta fortuna: "Sono uno che ha il vento a favore. Ho fatto la vita vestendomi da figlio di Ilva e Carlo, i miei genitori, e so di essere fortunato al di là del calcio. E comunque ho più fortuna di quanto si sia visto finora".