Cognigni, Chiesa s'è legato a Fiorentina

FIRENZE, 20 OTT - "Chiesa a gennaio scorso ha ritenuto in maniera autonoma di legarsi alla Fiorentina fino al 2021, per cui in questo momento poter pensare che Chiesa nel giro di sei mesi possa cambiare opinione è difficile: noi non ne abbiamo assolutamente la voglia". Lo ha detto Mario Cognigni, presidente esecutivo della Fiorentina, a proposito dell'interesse espresso dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis per Federico Chiesa. Cognigni ha parlato a margine di un evento organizzato da Estra a Firenze.