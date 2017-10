Cognini, prosegue iter stadio Firenze

FIRENZE, 20 OTT - L'impegno per la realizzazione del nuovo stadio di calcio a Firenze "non è assolutamente diminuito: naturalmente ci sono dei tempi che non dipendono da noi, perchè ci sono altre autorità competenti che devono eseguire il loro iter burocratico". Lo ha affermato Mario Cognigni, presidente esecutivo della Fiorentina, a margine di un evento organizzato da Estra a Firenze. Ai giornalisti che gli chiedevano se il progetto esecutivo potrà essere pronto entro fine anno, e presentato al Comune di Firenze, Cognigni ha osservato che "su questa domanda diciamo che è stato discusso, è stato detto molto. Noi abbiamo bisogno di tempi certi, e quando dico noi, dico sia noi che il Comune di Firenze". Il presidente esecutivo viola ha ribadito che "abbiamo esattamente chiaro quale sia una nostra necessità: avere delle infrastrutture importanti di proprietà è un discorso fondamentale per una crescita".