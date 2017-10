Fenucci, Palacio vive seconda giovinezza

MILANO, 20 OTT - Per l'ad del Bologna, Claudio Fenucci, Rodrigo Palacio sta vivendo ''una seconda giovinezza'', come successo in passato a Di Vaio, Baggio, Signori. ''È arrivato in un contesto - spiega Fenucci a margine del convegno ''Infrastrutture per lo Sport'' al Politecnico di Milano - di giocatori in crescita e lui ha portato tantissimo sia sotto il profilo tecnico sia nel rapporto con i compagni. Come per Di Vaio, Signori e Baggio credo che Bologna sia una piazza che apprezzi giocatori di qualità e c'è una tifoseria che li fa sentire in un ambiente confortevole in cui sono sempre pronti a dare il massimo''. Fenucci coccola Destro (''Ha avuto un buon inizio, poi gli infortuni. Con Palacio e Petkovic c'è una sana rivalità interna e lui deve riconquistarsi il posto'') e avverte l'Atalanta, avversaria di domenica: ''Ci aspettiamo una partita molto complessa ma andiamo per giocarcela''.