Giocatori Chelsea 'Conte, troppo lavoro'

LONDRA, 20 OTT - Reduce da due sconfitte in Premier League, e dal deludente pareggio contro la Roma, comincia a traballare la panchina di Antonio Conte. Ma a rendere incerto il suo futuro - scrive oggi il Daily Mail - non sono solo i mediocri risultati, o le scadenti prestazioni del Chelsea, quanto il malumore che serpeggia all'interno dello spogliatoio. A lamentarsi sarebbero stati i senatori della squadra, che attribuiscono agli allenamenti troppo duri voluti da Conte i molti infortuni avuti in quest'avvio di stagione. Anche mercoledì, nella sfida di Champions League contro la Roma, Conte ha dovuto fare a meno di due possibili titolari, N'Golo Kanté e Viktor Moses, entrambi infortunati. Mentre Alvaro Morata è stato recuperato proprio all'ultimo minuto, dopo aver smaltito un problema muscolare. Infortuni non casuali, secondo alcuni giocatori che hanno voluto sfogarsi con il tabloid di Londra.