Monchi, la gara col Chelsea dà fiducia

ROMA, 19 OTT - "Non sono contento del risultato perché avremmo meritato di vincere, ma sono sicuramente contento per la mentalità della squadra: un gioco come quello che abbiamo visto ci dà fiducia per proseguire su questo cammino". Sono le parole del ds della Roma Monchi dopo il 3-3 con il Chelsea ieri in Champions League. "Dobbiamo essere soddisfatti di come sta andando il girone, ma è complicato - aggiunge il dirigente all'emittente spagnola Onda Cero - Siamo in una posizione buona, molti alla vigilia avrebbero firmato per esserci. Siamo imbattuti, ma manca ancora molto, abbiamo davanti due avversarie molto forti. Il pareggio dell'Atletico con il Qarabag non mi ha sorpreso: noi abbiamo sofferto con loro. A Madrid dovremo dimostrare lo stesso carattere visto a Londra. È difficile, l'Atletico in casa è una squadra ancora più temibile, però manca un mese e recupereremo alcuni calciatori infortunati che sono importanti per noi. Ogni giorno che passa siamo sempre più vicini a dove vogliamo arrivare: così andremo lontano".