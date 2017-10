Nicola, "potenziali sorprese" con Samp

CROTONE, 19 OTT - Ci saranno "potenziali sorprese" nel Crotone che Davide Nicola si prepara a schierare sabato nell'anticipo pomeridiano di campionato in casa della Sampdoria. Le annuncia, in conferenza stampa, il tecnico rossoblu in considerazione del turno infrasettimanale che vedrà il Crotone impegnato mercoledì 25 all'Olimpico contro la Roma. "Per noi - dice Nicola - è un doppio confronto impegnativo e speriamo di poter recuperare più giocatori possibile perché ne abbiamo bisogno". In settimana, infatti, dopo la dispendiosa gara allo Scida con il Torino, si sono allenati a parte Simy e Martella e qualcun'altro ancora stenta a recuperare. "Visto che giochiamo sabato - spiega l'allenatore del Crotone - avremo anche un giorno di allenamento e di recupero di energie mentali in meno, ma i ragazzi stanno lavorando davvero forte e questa cosa mi sta dando molte soddisfazioni. Avremo tre impegni in sette giorni: alcuni calciatori possono sostenerli, ma il Crotone, come ripeto sempre, ha bisogno di tutti gli interpreti''