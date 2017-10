Bacca: "Ho giocato nel peggior Milan"

ROMA, 19 OTT - "Ho giocato nel peggior Milan della storia". Così Carlos Bacca, oggi attaccante del Villarreal, ma fino alla passata stagione in forza alla squadra rossonera, parlando a W Radio Colombia dell'esperienza italiana. "Gli anni trascorsi a Milano sono stati soddisfacenti per me a livello personale, perché ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato. Si poteva fare meglio, certo, ma avevo bisogno dell'aiuto dei leader della squadra. Però, purtroppo, sono capitato nella peggiore squadra della storia del club. Dopo 31 anni, il presidente ha dovuto vendere la società ed è cambiato tutto, fino al punto che sono dovuto andar via". "Oggi sono felice di essere nel Villarreal - ha proseguito Bacca - stiamo migliorando il nostro gioco. La pesante sconfitta contro il Getafe ha portato alla sostituzione dello staff tecnico, ma credo sia avvenuto non solo a causa dei risultati. Con Calleja abbiamo ritrovato dinamismo e migliorato in molti aspetti. Possiamo cresce ancora".