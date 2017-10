Serie A: Banti arbitrerà Napoli-Inter

ROMA, 19 OTT - Luca Banti di Livorno è stato designato per dirigere il big-match della 9/a giornata del campionato di calcio di Serie A, fra Napoli e Inter, in programma nello stadio San Paolo sabato 21 ottobre, con inizio alle 20,45. Il derby di Verona (domenica, alle 12,30) è stato affidato a Rosario Abisso di Palermo, mentre Antonio Damato di Barletta è stato designato per il confronto fra Torino e Roma, in programma alle 15 di domenica. Udinese-Juventus (domenica alle 18) affidata a Daniele Doveri di Roma.