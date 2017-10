Napoli: Milik, il prestito una soluzione

NAPOLI, 19 OTT - Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un prestito di Arek Milik a gennaio. A confermarlo lo stesso attaccante polacco. "Il prestito potrebbe essere una soluzione - ha detto Milik - sarebbe un modo per recuperare rapidamente dopo l'infortunio e raggiungere il 100% della condizione". L'idea, confermata anche dal presidente De Laurentiis nei giorni scorsi, sarebbe di girare Milik al Chievo in prestito e portare a Napoli Inglese, a sua volta sotto contratto con il Napoli, che l'ha lasciato in prestito ai veronesi. Inglese farebbe così la riserva di Mertens, mentre Milik potrebbe trovare minuti e forma nel Chievo. Milik è fermo da fine settembre per la rottura del crociato del ginocchio e ha raccontato la riabilitazione: "Il ginocchio - ha detto - è ancora gonfio e a volte mi fa male. Adesso sto facendo la riabilitazione e presto lavorerò in piscina. Dopo l'infortunio mi è caduto il mondo addosso, ma il periodo difficile è passato. Grazie ai tifosi: il San Paolo mi ha emozionato quando ha urlato il mio nome".