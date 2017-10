Buffon, la Juve doveva vincere

TORINO, 19 OTT - "Non c'erano alternative: vincere era l'unica opzione. Con il cuore e con la testa". Esprime così la sua soddisfazione il capitano della Juventus, Gianluigi Buffon, dopo il primo degli scontri diretti con lo Sporting Lisbona, vinto dai bianconeri che hanno così compiuto un passo avanti verso la qualificazione. "Abbiamo centrato l'obiettivo: la strada è questa" ha aggiunto il portiere in un tweet. "Vittoria sofferta ma 3 punti importanti" gli fa eco un post di Paulo Dybala: "La vittoria aiuta a crescere ma c'è tanto da migliorare ancora" ha concluso la 'Joya', tornato titolare dopo tre partite in panchina con la maglia della nazionale argentina e quella bianconera. Tra i migliori in campo ancora una volta c'è stato Giorgio Chiellini: "Con forza, rabbia, orgoglio, gambe, testa e cuore" sono stati gli ingredienti secondo il difensore, come si legge dal suo tweet post partita. "Vittoria voluta e meritata" ha concluso il centrale della Juventus.