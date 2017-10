Champions: Marotta, Juve non è in crisi

ROMA, 18 OTT - "La società è sempre presente agli allenamenti. Ci sono sempre momenti di confronto con l'allenatore e i giocatori. Facciamo il nostro dovere, ma non possiamo parlare di crisi". Ne è convinto l'ad della Juventus Giuseppe Marotta: "Neanche un nuovo acquisto in campo? Spesso gli acquisti vengono fatti per essere utili in prospettiva. Sento spesso parlare di Bernardeschi che a volte dimentichiamo che è del 1994, non ha ancora 24 anni e la maturità la si raggiunge intorno ai 27". "Era impensabile - aggiunge Marotta, ai microfoni di Premium sport - che potesse essere subito decisivo e trascinatore, ma è stato giusto acquistarlo adesso per farlo entrare in un contesto diverso rispetto a quello di prima. Mi sembra fuori luogo caricarlo di responsabilità". "Questa rosa - continua - nella passata stagione ha vinto tutto in Italia ed è arrivata in finale di Champions, per cui gli innesti che abbiamo fatto sono in prospettiva".