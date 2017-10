Jimenez, contro Milan Aek sarà prudente

MILANO, 18 OTT - "Dovremo essere prudenti, attenti ed equilibrati per fare risultato contro un Milan fortissimo e di grande tradizione in Europa. Loro non sono dove si aspettavano di essere ma hanno tutto per arrivare ai vertici. Siamo sfavoriti ma non vuol dire che non cercheremo di fare risultato". Lo dice in conferenza stampa l'allenatore dell'Aek Atene, Manolo Jimenez, che domani affronterà il Milan nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Al fianco del tecnico spagnolo, Lazaros Christodoulopoulos (ex di Bologna, Verona e Sampdoria): "San Siro è una trappola, sembra tranquillo ma a freddo può farti brutti scherzi. Domani saluterò volentieri Montella che mi ha allenato alla Sampdoria: da lui ho imparato tanto".