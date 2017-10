Juve-Sporting: Khedira a posto Matuidi

TORINO, 18 OTT - C'è Khedira, in campo al posto di Matuidi, nella Juventus che affronta all'Allianz Stadium lo Sporting Lisbona in Champions League. Questa l'unica sorpresa nella formazione scelta da Massimiliano Allegri per il 4-2-3-1 bianconero. Sulla fascia destra Sturaro preferito a Barzagli, con Benatia e Chiellini al centro e Alex Sandro sulla sinistra. A centrocampo tocca al rientrante Pjanic far coppia con Khedira, mentre Cuadrado, Dybala e Mandukic giochano alle spalle di Higuain. Lo Sporting, invece, recupera Doumbia, che si accomoda in panchina. Fiducia a Dost.