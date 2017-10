Lopez, Cagliari per me importante

CAGLIARI, 18 OTT - "Nessun timore, ma anche una bella responsabilità. Il Cagliari non è una squadra qualsiasi per me". Sono le prime parole del ritorno a Cagliari di Diego Lopez, nuovo mister dopo la lunga era di Massimo Rastelli. "Sono venuto di corsa - ha detto - per me è un grande orgoglio. Quando ero a Bologna o Palermo ho sempre seguito il Cagliari". Oggi il primo impatto con la squadra: "Ho visto una grande intensità - ha spiegato - ora bisogna mantenerla. Ho riscontrato tanta voglia di fare bene. Ho parlato coi ragazzi: dobbiamo operare per il nostro obiettivo, la salvezza, e ciascuno è chiamato a dare qualcosa in più. Ho sempre seguito la squadra, ma un conto è vederla in televisione, un altro è stare in allenamento per capire certe dinamiche". Un Lopez rafforzato dalle precedenti esperienze. "Bisogna cercare di conquistare i tifosi: la squadra deve trasmettere input anche con la grinta: voglio dare questo. Certo è importante anche il gioco. Voglio una squadra che scenda in campo con lo spirito giusto".