Stadio a Lampedusa, 'progetto per unire'

PALERMO, 18 OTT - Il calcio e il sociale fanno squadra. Nuovo step del progetto un Ponte per Lampedusa, promosso e coordinato da B Solidale Onlus, l'organizzazione no-profit della Lega B, che prevede la realizzazione di uno stadio di calcio sull'isola. Oggi è stato inaugurato il primo stralcio che comprende il campo, il ripristino degli spogliatoi e le recinzioni perimetrali. "E' un'iniziativa straordinaria - dice il presidente Figc, Carlo Tavecchio - ancora una volta il calcio dimostra di saper unire con la passione e attraverso progetti concreti". Tra i presenti all'inaugurazione il ministro per lo sport, Luca Lotti, il sindaco di Lampedusa, Totó Martello e Tavecchio, anche nelle vesti di commissario della Lega Serie A, la cui assemblea ha stanziato 100mila euro per la costruzione dello stadio, "un'opera di buona volontà". Ai lavori hanno contributo vari finanziatori, tra i quali Enel Cuore Onlus, Poste Italiane, l'Istituto per il Credito Sportivo e l'Assocalciatori, attraverso AIC Onlus.