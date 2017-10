Lazio: Inzaghi, Nizza ha grande qualità

ROMA, 18 OTT - "Sarà una partita difficile, il Nizza è un'ottima squadra, che ha meritato di giocare i preliminari di Champions. Hanno giocatori di grande qualità. Vincere vorrebbe dire fare un grosso passo in avanti per la qualificazione". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta in Europa League contro il Nizza di Mario Balotelli. "È un campione - aggiunge Inzaghi, parlando dell'ex rossonero - un giocatore con grandissime qualità. Qui sembra aver trovato un ambiente ideale. Il Nizza è una squadra organizzata, Balotelli ha giocato in Nazionale e fatto tanti gol, sicuramente bisognerà fare molta attenzione".