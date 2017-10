Gasperini, con Apollon per scordare Samp

BERGAMO, 18 OTT - "Toloi no, Papu Gomez vediamo domattina". Nell'attesa della partita di Europa League contro i ciprioti dell'Apollon Limassol, Gian Piero Gasperini apre uno spiraglio all'utilizzo del leader dell'Atalanta, uscito col piede destro fasciato dallo scontro di campionato contro la Sampdoria e allenatosi a margine del gruppo fino alla rifinitura di oggi. "Per noi è una partita non decisiva, ma importante, in un minicampionato di sei giornate, con margini molto ristretti. Una vittoria sarebbe un grosso passo avanti, qualunque altro risultato rimetterebbe tutto in discussione", ha affermato l'allenatore dei nerazzurri, nella conferenza stampa al Mapei Stadium di Reggio Emilia.Il match di domani forse servirà a lasciarsi alle spalle la sconfitta coi blucerchiati: "Domenica abbiamo giocato il miglior primo tempo da quando sono qui - chiosa Gasperini -, la ripresa è da cancellare. Le prestazioni si analizzano, ma si va avanti, non possiamo permetterci di tornarci su".