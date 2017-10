Mondiali, 'si gioca? Andate in campagna'

MOSCA, 18 OTT - Quando si giocheranno le partite dei Mondiali di calcio non sarebbe male se gli abitanti di Kaliningrad "prevedessero di lasciare la città e riposarsi in campagna": la proposta quanto meno poco ortodossa arriva dal sindaco della città russa della zona del Baltico, Aleksandr Iaroshuk. "In una delle quattro partite che si disputeranno a Kaliningrad giocherà sicuramente una grande squadra europea. In città ci saranno tra 70 e 100mila turisti", ha spiegato il sindaco, citato dall'agenzia Interfax. "Certamente - ha proseguito Iaroshuk - non tutti potranno andare allo stadio, quindi gli abitanti dovrebbero tenere in ordine i loro giardini. Sarebbe ancora meglio - ha concluso il primo cittadino - se prevedessero di lasciare la città e riposare in campagna".