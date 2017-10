Snai: E. League, Milan favorito sull'Aek

ROMA, 18 OTT - Il Milan torna in Europa League contro l'Aek Atene in casa. Le quote Snai sono sbilanciate sulla vittoria rossonera, a 1,43, con il pari a 4,50 e il successo greco a 7,50. Entrambe le squadre, nei due turni iniziali, hanno collezionato Over: un altro match con almeno tre reti in lavagna a 1,73, l'Under è leggermente meno probabile (2,00). Equilibrio ancora più marcato tra Goal (1,90) e No Goal (1,80). Tra i risultati esatti, la quota più bassa è per l'1-0 e il 2-0, entrambi a 6,75. Scontro al vertice nel Gruppo K fra Nizza e Lazio, con le quote Snai che disegnano un pronostico leggermente pro-Nizza: il segno '1' è 2,50, il '2' a 2,85. Alla Lazio non spiacerebbe un pari, a 3,35. Equilibrio tra Under (1,85) e Over (1,87). L'Atalanta ha l'occasione di rafforzare le chance di qualificazione, ospitando l'Apollon Limassol. A guardare le quote le loro chance sono ridotte: la vittoria dei lombardi vale 1,27; alto il pari a 5,50, il '2' schizza a 11. L'Atalanta è abbonata al Goal: sei in fila tra campionato e Coppa.