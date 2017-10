Serie B: 3 turni a Migliorini (Avellino)

ROMA, 18 OTT - Marco Migliorini dell'Avellino è stato squalificato per tre turni dal giudice sportivo di Serie B in relazione alle gare della 9/a giornata. A seguito del match di domenica scorsa contro la Salernitana perso 2-3, il difensore è stato sanzionato "per avere, al termine dell'incontro, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un avversario posizionandosi alle sue spalle e cingendogli, per un paio di secondi, il collo con un braccio". Per un turno, invece, sono stati fermati Lezzerini (Avellino), Ferrante (Brescia), Minala (Salernitana), Arini e Renzetti (Cremonese), Sciaudone (Novara), Lopez Gasco e Terzi (Spezia). Per quanto riguarda le società, ammende per Salernitana (5mila euro), Avellino (3mila), Foggia (2mila), Venezia (1.500) e Pro Vercelli (1.000), tutte per il comportamento dei rispettivi tifosi. Respinta, infine, dopo la visione delle immagini la segnalazione del procuratore federale su una presunta simulazione di Han Kwong-Song, del Perugia.