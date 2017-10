Pecci: "Perani è stato il più tecnico"

BOLOGNA, 18 OTT - "Marino è stato per me un compagno di squadra, ma soprattutto un grande amico. Siamo arrivati a Bologna insieme nel 1958: lui veniva dall'Atalanta, io dal Torino. I primi tre anni a Bologna vivevamo assieme in una pensione in via Otto Colonne, ci siamo sposati nello stesso periodo ed entrambi abbiamo preso casa in piazza della Pace, davanti allo stadio Comunale. Sui campi di calcio abbiamo condiviso 20 anni, prima da giocatori e poi da allenatori, nel settore giovanile". Così Romano Fogli, attraverso il sito del Bologna calcio, ricorda l'ex compagno di squadra Marino Perani, storico numero 7 morto a 77 anni. Per Franco Colomba, Perani era "un compagno di spogliatoio, un amico, ma soprattutto il primo allenatore che ha creduto davvero in me, dandomi l'opportunità di giocare da titolare". "Abbiamo giocato insieme nel Bologna, lui era già il grande Perani, io ero all'inizio della mia carriera", dice invece Eraldo Pecci. "Credo - aggiunge - che sia stato il giocatore più tecnico che abbia mai conosciuto".