Saputo: Con Perani va via una colonna

BOLOGNA, 18 OTT - "Con Marino Perani ci lascia un'altra colonna portante della gloriosa storia del nostro Bologna. Ha vestito la nostra maglia per 415 volte, quinto di tutti i tempi per numero di presenze. E' uno degli eroi del nostro ultimo scudetto. Con i suoi dribbling, gli scatti e suoi gol ha fatto sognare generazioni di tifosi rossoblù, che oggi lo piangono". E' il messaggio con cui Joey Saputo, presidente del club rossoblù, ricorda l'ala dello scudetto del 1964. "Io - spiega - ho avuto modo di conoscerlo soprattutto attraverso i racconti di chi lo ha visto giocare e lo ha frequentato nella sua vita bolognese dopo la fine della carriera calcistica, ma in questo momento desidero abbracciare forte la sua famiglia e tutti i nostri tifosi nel ricordo di un grande campione". Le esequie di Marino Perani, morto a 77 anni dopo una lunga malattia, si terranno venerdì alle 16, nella chiesa di San Girolamo della Certosa, in via della Certosa 18. Lo fa sapere il Bologna calcio.