Ungheria: Storck non è più il ct

ROMA, 18 OTT - Il tedesco Bernd Storck non è più il ct dell'Ungheria e con lui lascia anche l'assistente Andreas Moeller, connazionale ed ex centrocampista della Juventus. Lo ha comunicato la locale Federazione parlando di decisione consensuale. Storck, che era alla guida della Nazionale da luglio 2015 e ricopriva anche la carica di direttore sportivo, aveva guidato la squadra agli Europei in Francia, i primi dopo ben 44 anni, ma ha poi fallito la qualificazione ai Mondiali, dove i magiari mancano da Messico '86. Il suo score finale è di 8 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte, tra cui quella ad Andorra, lo scorso giugno, comunque non decisiva per il mancato accesso a Russia 2018, stante il +14 in classifica di Svizzera e Portogallo.