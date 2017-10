Fiorentina: Nardella, meglio Della Valle

FIRENZE, 18 OTT - I Della Valle sono "imprenditori di successo. Oggi in Italia poter dire di avere una proprietà italiana di calcio non è scontato e francamente io preferisco averla piuttosto che il primo asiatico di cui sai poco e nulla". Lo ha detto, parlando della Fiorentina, il sindaco di Firenze, Dario Nardella. "Prima di avere l'asiatico di turno preferisco avere una proprietà italiana con prestigio e reputazione, e i Della Valle ce l'hanno. Non credo che vogliano vivere a Firenze una storia di fallimento e sconfitte. Firenze è una città vincente e i fiorentini vogliono tornare a vincere". Riguardo al progetto per il nuovo stadio a cura della società viola, che richiede la presentazione di integrazioni entro il 31 dicembre, Nardella ha lanciato un avvertimento. "Se questo non dovesse succedere dovremo vedere se leggi e regolamenti ci consentono di dare un'ulteriore proroga. Spero di non dover arrivare a fare una valutazione di quel tipo perchè la situazione sarebbe molto complessa".