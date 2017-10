Milan: Montella, senza risultati rischio

MILANO, 18 OTT - "So bene che quando non arrivano i risultati sono a rischio, che sono valutato nel bene e nel male. Qualsiasi cosa dovesse succedere Fassone e Mirabelli hanno la mia totale stima". Così Vincenzo Montella, alla vigilia del match di Europa League contro l'Aek Atene. "Bisogna sapere accettare le critiche, ma il Milan è in crescita". Quanto alla partita di domani, "dobbiamo battere l'Aek per ipotecare la qualificazione. È un gara cui teniamo molto e da affrontare al meglio. L'Aek - aggiunge Montella - gioca un calcio molto dinamico, si adatta agli avversari tanto che può giocare sia a tre che a quattro in difesa. E' una squadra svelta, con qualità e cinismo. Non possiamo permetterci di dargli spazio".