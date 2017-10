Montella, cerco l'abito giusto del Milan

ROMA, 18 OTT - Vincenzo Montella usa una metafora sartoriale per commentare il momento nero del Milan, reduce da tre sconfitte consecutive: "Attraverso le partite - ammette il tecnico nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro l'Aek Atene - stiamo trovando l'abito giusto per questa squadra. In estate ci siamo rifatti il guardaroba: ci siamo comprati calzini, giacche e pantaloni. Ora stiamo cercando di abbinare i vestiti, ma non stravolgeremo nulla". Montella rivendica poi la bontà delle prestazioni contro Roma e Inter. "Nelle ultime due partite - spiega - è successo qualcosa di anomalo: meritavamo almeno due pareggi ed ora staremmo parlando del Milan in toni diversi. Sono due partite che devono insegnarci ad avere ancora più rabbia, determinazione e convinzione".