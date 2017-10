U.21: Italia-Russia il 14/11 a Frosinone

ROMA, 18 OTT - Sarà il nuovo stadio Benito Stirpe di Frosinone, inaugurato lo scorso 28 settembre, ad ospitare l'amichevole tra la Nazionale Under 21 e i pari età della Russia in programma martedì 14 novembre alle 18.30. Lo annuncia la Figc con un comunicato. Gli azzurrini di Luigi Di Biagio, che torneranno a giocare a Frosinone ad undici anni esatti dall'amichevole con la Repubblica ceca (si giocò al Matusa e finì 0-0), sono reduci dai successi nelle amichevoli con Slovenia, Ungheria e Marocco, seguiti alla sconfitta subita in Spagna il 1° settembre.