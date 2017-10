Cagliari: sulla panchina torna Lopez

ROMA, 18 OTT - Si attende solo l'ufficialità, ma ormai è fatta: Diego Lopez, ex capitano e allenatore rossoblù, guiderà il Cagliari al posto di Massimo Rastelli con un accordo fino a giugno, con opzione legata al piazzamento in campionato. L'uruguaiano ieri sera ha scavalcato la concorrenza di Massimo Oddo e Giuseppe Iachini ed ora si è alle formalità. Il suo secondo - confermano all'Ansa i vertici del club - sarà Michele Fini, anch'egli ex rossoblù e già al fianco di Lopez nelle avventure di Bologna e Palermo. La rescissione del contratto con i rosanero (Lopez ha guidato la squadra siciliana la scorsa stagione per un breve periodo) aveva dirottato riflettori e attenzioni sul tecnico sudamericano. Da calciatore, Lopez è arrivato in Sardegna nella stagione 1998/'99: fino al 2010, tra campionato e coppe, ha totalizzato 344 presenze e 9 gol. Anche come allenatore è cresciuto ad Assemini: prima con le giovanili, poi in prima squadra dal 2012 al 2014. Quindi, due anni tra il Bologna in B e il Palermo in A e ora il ritorno.