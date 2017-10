Mondiali: Qatar, "attesi 1,5 mln di fan"

ROMA, 18 OTT - Un milione e mezzo di partecipanti sono attesi a Doha per i Mondiali di calcio del 2022 secondo le stime del Comitato supremo per il completamento e il patrimonio. La notizia viene riportata dal quotidiano qatarino in inglese "Gulf Times". "Questi numeri superano il Mondiale in Brasile, 600mila, e in Sudafrica, 500mila, e sarebbe un record - ha dichiarato Nasser Al Khater, assistente del segretario generale del Comitato supremo - Dovete ricordare che il Qatar è a sole quattro ore di volo da molte città in India e anche la Cina è vicina. Questo Mondiale sarà diverso dai precedenti. Sarà l'occasione per introdurre al mondo la cultura araba e di smentire gli stereotipi negativi".