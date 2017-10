Serie B: 3 turni a Migliorini (Avellino)

ROMA, 17 OTT - Nove giocatori sono stati squalificati in serie B dal giudice sportivo Emilio Battaglia dopo le partite della nona giornata. Tre turni di stop per Migliorini (Avellino), uno per Minala (Salernitana), Arini (Cremonese), Ferrante (Brescia), Lezzerini (Avellino), Renzetti (Cremonese), Walter Lopez (Spezia), Sciaudone (Novara), Terzi (Spezia).