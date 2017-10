Mondiali: Rohden, Svezia può farcela

CROTONE, 17 OTT - "Abbiamo l'opportunità di andare al mondiale. Contro l'Italia sarà un grande match, un match difficile". Lo dice Marcus Rohden, nazionale svedese che milita nel Crotone, commentando il sorteggio che vedrà la Svezia opposta alla nazionale azzurra nei playoff per la qualificazione al Mondiale di Russia. Rohden, che nel campionato italiano ha già segnato due gol in questa stagione in vista dell'incontro con gli azzurri appare realista. "Siamo consapevoli - dice - che quella contro l'Italia sarà una partita molto difficile per noi, ma al tempo stesso molto interessante. Noi abbiamo la possibilità di andare in Russia, il Mondiale è quello che abbiamo sempre cercato e speriamo di poter fare un buon risultato e di riuscire a conquistarlo". Il nazionale svedese é ottimista anche per la convocazione. "Penso che solo facendo bene con il Crotone potrò sperare nella convocazione del Ct per poter giocare gli spareggi per il Mondiale contro l'Italia".