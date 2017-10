Lega A, commissario resta fino a 11/12

ROMA, 17 OTT - Il Consiglio federale della Figc ha deciso all'unanimità di prorogare fino all'11 dicembre il commissariamento della Lega di A. A seguito dell'approvazione dello statuto di Lega di A avvenuta ieri a Milano, il presidente della Figc nonché commissario della stessa Lega, Carlo Tavecchio, ha inoltre annunciato che il documento necessita di alcune modifiche formali per allinearlo allo statuto federale e per questo necessita di un ulteriore passaggio sia in Consiglio federale che in Assemblea di Lega. Per quanto riguarda invece la Lega di B, sentito il commissario Mauro Balata, si è deciso di approfondire le modifiche proposte prima di arrivare all'approvazione, nella stessa riunione in cui verrà posto in votazione lo statuto di Serie A. "Il 3 novembre faremo un altro consiglio federale e spero che licenzieremo definitivamente gli statuti. Tenendo conto delle modifiche statutarie e dei principi informatori", ha precisato oggi il presidente della Figc, Carlo Tavecchio.