Mondiali: Tavecchio, sono ottimista

ROMA, 17 OTT - "Dovremo avere grande rispetto per una nazione che è sempre stata presente in contesti internazionali e ha avuto grandi giocatori. Abbiamo sempre tenuto presente il dovuto timore e il rispetto per questa grande nazione sportiva. Ma sono ottimista". Lo dice il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, commentando il sorteggio dei playoff per il Mondiale 2018 contro la Svezia. "Sono sicuro che come avvenuto all'ultimo Europeo in Francia, anche stavolta tornerò a giocare a boccette con chi dico io…", aggiunge con una battuta Tavecchio, alludendo alle sfide con gli azzurri nel ritiro con la nazionale nell'ultima rassegna continentale. Per la gara di ritorno è stata scelta come sede Milano: "Era da una settimana - ha concluso il presidente federale al termine del Consiglio - che avevamo scelto San Siro con Ventura, ci darà la risposta che aspettiamo".