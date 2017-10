Tavecchio, Lega A verso fine tunnel

ROMA, 17 OTT - "E' stata un'esperienza molto sofferta, che mi ha messo di fronte a problemi con i subcommissari e di natura sportiva, economica e organizzativa. Questo atteggiamento mi ha fatto passare qualche notte insonne e non mi capitava più da tanto tempo, ma penso che dovremmo essere alla fine del tunnel". Così il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, facendo un bilancio della sua attività di commissario della Lega di Serie A all'indomani dell'approvazione del nuovo statuto. "Credo che anche ieri è stato un lavoro lungo e di grande ricucitura e comprensione - ha aggiunto il numero uno federale al termine del Consiglio odierno - Anche per le società è stato importante trovare un altro clima che non quello abituale. Ora il clima da assembleare deve trasformarsi in consiliare". "Dalla Lega - ha concluso Tavecchio - ho notato una buona disponibilità anche per gli stage azzurri senza ulteriori richieste".