Il Leicester esonera Shakespeare

ROMA, 17 OTT - Il Leicester ha esonerato il tecnico Craig Shakespeare dopo il brutto avvio di stagione che ha relegato gli ex campioni d'Inghilterra in zona retrocessione. Lo anticipa il Daily Mail. Il successore di Claudio Ranieri sulla panchina delle Foxes ha finora vinto una sola partita di Premier, poi quattro sconfitte e tre pareggi (l'ultimo ieri sera contro il West Bromwich), che hanno portato il Leicester al terzultimo posto in classica con appena 6 punti. Promosso allenatore in prima dopo il licenziamento di Ranieri a fine febbraio, Shakespeare era riuscito la scorsa stagione a risollevare le sorti della squadra, riuscendo a raggiungere la salvezza, oltre a raggiungere i quarti di Champions, dopo aver eliminato il Siviglia agli ottavi.