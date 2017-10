Il fisco spagnolo contro Marcelo

ROMA, 17 OTT - Il fisco spagnolo ha presentato una denuncia nei confronti del difensore del Real e della nazionale brasiliana, Marcelo, per una presunta evasione di circa mezzo milione di euro (per l'esattezza 490.917,70) risalente al 2013 e legata ai diritti di immagine del calciatore. L'ufficio del Procuratore provinciale di Madrid, fa sapere 'Marca', imputa al calciatore brasiliano di aver creato una struttura finanziaria per nascondere i redditi ricevuti dallo sfruttamento dei suoi diritti di immagine. Secondo l'ufficio del pubblico ministero, a Marcelo tra il 2007 e il 2012 è stato applicato il regime fiscale speciale per i lavoratori stranieri residenti in Spagna, motivo per cui era obbligato a tassare "ogni forma" di reddito ottenuta in Spagna.