Serie A, un solo squalificato

ROMA, 17 OTT - Un solo squalificato in serie A dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in relazione alle partite dell'ottava giornata. Si tratta di Luca Antei (Benevento) fermato per un turno in seguito all'espulsione nel posticipo di ieri sera contro il Verona. Per quanto riguarda le società, comminati 20 mila euro di multa alla Roma "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara e durante la medesima, rivolto ripetutamente cori insultanti espressivi di denigrazione territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato alcuni bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria".Multe anche a Milan (10 mila euro), Napoli (10 mila euro), Crotone (5 mila euro), Juventus (5 mila euro) e Udinese (2500 euro).