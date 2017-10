Mondiali, Italia-Svezia a Milano

ROMA, 17 OTT - Sarà lo stadio di San Siro a ospitare la gara di ritorno dei play off mondiali tra Italia e Svezia, in programma il 13 novembre. Secondo quanto filtra da ambienti della Federcalcio, dove è in corso il consiglio federale, è Milano la sede scelta per il match. Questo il calendario, con le date, degli spareggi della zona europea che mettono in palio 4 posti per i Mondiali di Russia 2018: - Partite di andata: 9 novembre: Croazia-Grecia e Irlanda del Nord-Svizzera 10 novembre: Svezia-Italia 11 novembre: Danimarca-Irlanda - Partite di ritorno: 12 novembre: Grecia-Croazia e Svizzera-Irlanda del Nord 13 novembre: Italia-Svezia 14 novembre: Irlanda-Danimarca.