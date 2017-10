Champions: Roma partita per Londra

FIUMICINO (ROMA), 17 OTT - La Roma è in volo per Londra, dove domani sera incontrerà il Chelsea di Antonio Conte nel terzo incontro del girone eliminatorio di Champions League. I giallorossi sono partiti alle 15.40 dall'aeroporto di Fiumicino con un volo charter Alitalia diretto allo scalo di Stansted. Tanti incitamenti e richieste di selfie per Di Francesco e i giocatori, tra i quali Strootman ed El Shaarawy che sono quindi a disposizione. I giallorossi hanno sfilato, dopo essere scesi dal pullman, per un breve tratto del Terminal 3 davanti ad operatori aeroportuali e passeggeri, prima di raggiungere il gate d'imbarco. Francesco Totti, acclamato come sempre, ha preceduto allo scalo romano l'arrivo della squadra di una decina di minuti.