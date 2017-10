Champions, Conte elogia Di Francesco

LONDRA, 17 OTT - "Orgoglioso di essere stato accostato in passato alla panchina della Roma": Antonio Conte però ha anche parole di elogio per l'attuale allenatore giallorosso, "un tecnico fantastico". "La Roma è una grandissima società, una piazza molto importante - le parole di Conte -. Dunque che sia stato fatto il mio nome dopo (Rudi) Garcia è sicuramente un motivo di orgoglio. La Roma però ha fatto due grandi scelte, prima con (Luciano) Spalletti e ora con Eusebio (Di Francesco), due grandissimi allenatori. Chi toglierei domani alla Roma? Per me conta sempre il collettivo, all'interno del quale la Roma ha grandi giocatori. Io conosco il grande cuore che hanno tre giocatori della Roma, Stephan (El Sharaawy), Daniele (De Rossi) e Alessandro (Florenzi): toglierei un po' del loro cuore".