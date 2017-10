Champions: Conte, Roma ottima squadra

LONDRA, 17 OTT - Il Chelsea ha voglia di riscatto dopo due sconfitte consecutive in Premier League, ma Antonio Conte mette in guardia i suoi: "La Roma è un'ottima squadra". "E' un buon momento per giocare di nuovo, sarà importante reagire - le parole di Conte -. Ma la Champions è un torneo molto difficile e dovremo essere attenti, perché la Roma è un grande squadra che sta facendo molto bene. Ha già fatto buoni risultati, sono ben organizzati e hanno tanti buoni giocatori".