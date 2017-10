Cagliari: Rastelli, fiero del mio lavoro

CAGLIARI, 17 OTT - Massimo Rastelli saluta e va via. A poche ore dall'esonero ufficializzato dal presidente Tommaso Giulini, l'ex allenatore del Cagliari si congeda su Twitter dai suoi ormai ex tifosi. "Orgoglioso e fiero del mio lavoro saluto e ringrazio tutti. La mia #isolafelice nel cuore: sarò sempre tifoso del Cagliari! #forzaCasteddu", queste le parole del tecnico campano. Rastelli era arrivato in Sardegna tre estati fa dopo la retrocessione del Cagliari in serie B. Bene i primi due anni: una promozione in A e una salvezza con largo anticipo la scorsa stagione. Male invece in questo avvio di stagione: due vittorie e sei sconfitte in otto partite. Con il Cagliari fermo a quota sei da quattro turni.