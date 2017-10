Mondiali: Oriali, serve Italia in forma

ROMA, 17 OTT - "Un sorteggio non agevole": lo dice Gabriele Oriali, team manager della nazionale, commentando da Zurigo il sorteggio dello spareggio per i Mondiali che opporrà agli azzurri la Svezia. "Dovremo recuperare alcuni infortunati e servirà una condizione fisica al top - ha detto a RaiSport Oriali - Loro sono un avversario di tutto rispetto, noi abbiamo ottimismo e la storia non va in campo. Giocare la prima in trasferta, anche se troveremo un ambiente 'caldo', può essere un vantaggio, ma fa poca differenza: semplicemente, non è immaginabile un Mondiale senza Italia".